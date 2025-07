Audi reduz previsão devido às tarifas dos EUA e custos de reestruturação

(Reuters) - A Audi, marca premium da montadora alemã Volkswagen, reduziu sua previsão para o ano inteiro nesta segunda-feira, citando o impacto das tarifas de importação mais altas dos EUA e os custos de reestruturação em andamento.

A empresa sediada em Ingolstadt agora espera receita entre 65 bilhões de euros e 70 bilhões de euros, abaixo de sua meta anterior de 67,5 bilhões de euros a 72,5 bilhões de euros. A Audi também reduziu sua previsão de margem operacional para 5% a 7%, em comparação com a faixa anterior de 7% a 9%.

A Audi disse que ainda está avaliando as implicações do acordo comercial firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia no domingo.