BTG Pactual compra operação do HSBC no Uruguai por quase R$1 bi

"É um movimento muito em linha com a nossa estratégia de crescente diversificação de receita para o resto da América Latina além do Brasil", afirmou à Reuters o sócio Rodrigo Goes, responsável pela atuação do BTG nos demais países da região, que ficará à frente também da operação no Uruguai.

"Foi uma transação muito interessante, muito oportunista. O HSBC está saindo da América do Sul, vendeu seus ativos no Brasil, mais recentemente vendeu na Argentina e agora decidiu vender no Uruguai. Acabamos comprando com um preço que consideramos muito atraente", acrescentou.

No final de 2024, o HSBC possuía cinco agências no Uruguai, um patrimônio líquido de US$144 milhões e US$47 milhões em instrumentos de capital adicionais em poder do Grupo HSBC, de acordo com comunicado do BTG. Segundo Goes, a unidade tem cerca de 50 mil clientes e market share de cerca de 7%.

O valor da transação inclui o patrimônio e instrumentos de capital adicionais e está sujeito a ajustes para refletir alterações no patrimônio até a data da conclusão do negócio, que depende, entre outras condições, de aprovações regulatórias. A expectativa do BTG é que isso ocorra em seis a 12 meses.

Na América Latina, o BTG já está presente no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina, além do Brasil.

De acordo com Goes, a região já representa cerca de 12% das receitas do banco, com níveis de retorno muito parecidos com o desempenho do Brasil. Os demais países da América Latina, acrescentou, detêm aproximadamente 20% da carteira de crédito corporativa do banco, com spreads muito similares aos obtidos no Brasil.