Chile pedirá que EUA incluam cobre em acordo comercial

SANTIAGO (Reuters) - O Chile espera que as tarifas sobre o cobre dos EUA sejam discutidas nas negociações comerciais mais amplas com o país em Washington esta semana, disse o ministro das Finanças Mario Marcel nesta segunda-feira, em entrevista ao programa de rádio local Duna.

Marcel acrescentou que o Chile solicitará que quaisquer tarifas sejam incluídas em um acordo comercial mais amplo com os Estados Unidos. O governo do presidente Donald Trump afirmou que imporá tarifas de 50% sobre as importações de cobre a partir de 1º de agosto.

O Chile é o maior fornecedor mundial do metal vermelho e também o maior fornecedor de cobre refinado para os EUA, embora envie volumes muito maiores para a China.