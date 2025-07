Democratas e republicanos dos EUA planejam projetos de lei para pressionar a China enquanto Trump avança sobre comércio

A pressão de Trump para chegar a acordos econômicos entre as duas maiores economias do mundo tem forte apoio no Congresso, especialmente de seus pares republicanos, mas levou alguns na China a se preocuparem com o fato de o governo dos EUA estar deixando de enfatizar as questões de segurança.

"Parece que o presidente Trump está ansioso para negociar algum tipo de acordo com a China, e estão surgindo lacunas entre sua abordagem em relação à China e as abordagens de alguns membros de sua equipe, bem como com o Congresso, que, de modo geral, tem sido bastante agressivo em relação à China", disse Bonnie Glaser, especialista em Ásia do German Marshall Fund of the United States.

O desejo de uma linha dura em relação à China é um dos poucos sentimentos verdadeiramente bipartidários no Congresso, sempre dividido, mesmo que muitos parlamentares apoiem os esforços de Trump para reequilibrar a relação comercial bilateral.

"Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de serem fracos diante da República Popular da China e de sua agressão em todo o mundo", disse o democrata Jeff Merkley, do Oregon, um dos principais patrocinadores dos três projetos de lei.

"Não importa quem esteja na Casa Branca, os valores de liberdade e direitos humanos dos Estados Unidos devem permanecer no centro de uma visão clara e baseada em princípios que orienta nossa liderança no cenário global", disse Merkley em um comunicado.

As autoridades da Casa Branca disseram que Trump continua totalmente comprometido com as questões de segurança da região Ásia-Pacífico, enquanto segue sua agenda comercial e mantém um bom relacionamento pessoal com o presidente chinês Xi Jinping.