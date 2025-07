Dias antes do Copom, mercado ainda vê Selic em 15% até o fim do ano e reduz projeções de inflação

SÃO PAULO (Reuters) - Dias antes da próxima decisão de política monetária do Banco Central, analistas consultados pela autarquia mantiveram a projeção de que a taxa Selic permanecerá no atual patamar de 15,00% até o fim deste ano, enquanto reduziram ligeiramente as expectativas para a inflação brasileira em 2025 e 2026, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a mediana das projeções para a Selic em 2025 permaneceu em 15,00% pela 5ª semana consecutiva, enquanto para 2026 a previsão ainda é de que a taxa atingirá 12,50%, na 26ª semana consecutiva que a expectativa se mantêm nesse nível.

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) voltam a se reunir na terça e quarta-feiras para a próxima decisão de juros, após sinalizarem na reunião anterior que devem optar pela pausa no ciclo de aperto monetário, depois de elevarem a Selic em 0,25 ponto percentual na reunião do mês anterior, chegando a 15%.