Dívida pública federal sobe 2,77% em junho, a R$7,883 trilhões, diz Tesouro

O Tesouro destacou que em junho o acordo comercial preliminar firmado entre Estados Unidos e China aumentou o apetite por risco de investidores, mas as tensões no Oriente Médio trouxeram volatilidade. No mês, houve a uma queda dos juros futuros, reagindo à política monetária e às taxas globais, segundo o Tesouro.

De acordo com os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve uma redução no mês passado, indo de 11,73% ao ano em maio para 11,41%.

O custo médio das novas emissões de títulos da dívida interna, por sua vez, subiu de 13,38% para 13,52% ao ano.

Em relação ao perfil de vencimentos da dívida pública, o Tesouro informou que o prazo médio do estoque passou de 4,20 anos para 4,14 anos em junho.

A reserva de liquidez, por sua vez, passou de R$861 bilhões em maio para R$1,030 trilhão em junho. O valor é suficiente para quitar 8,44 meses de vencimentos de títulos, contra 8,77 registrados um mês antes.

Em relação ao mês de julho, o Tesouro apontou que a resiliência econômica dos EUA impulsionou o apetite por risco, mesmo com a nova rodada de tarifas adicionando uma camada de incerteza. No período, houve alta nos juros futuros, um reflexo da guerra comercial.