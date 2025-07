Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE

SÃO PAULO (Reuters) - O acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia fez o dólar subir nesta segunda-feira ante todas as demais divisas ao redor do mundo, incluindo o real, com investidores no Brasil também dando preferência a posições defensivas na moeda norte-americana, a poucos dias da entrada em vigor da tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre os produtos brasileiros.

O dólar à vista fechou o dia com alta de 0,54%, aos R$ 5,5925, no maior valor desde 4 de junho, quando encerrou a R$ 5,645. No ano, porém, o dólar acumula baixa de 9,49%.

Às 17h22 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,47%, aos R$5,5935.