Dólar sobe com acordo EUA-UE e ameaça de tarifa sobre o Brasil em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,40%, a R$5,590 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a forte alta do dólar no exterior depois que Trump anunciou um acordo com a UE que inclui uma tarifa de 15% sobre os produtos exportados pela UE, além de compras de energia e equipamentos militares norte-americanos por parte do bloco europeu.

O acordo encerrou meses de tensões comerciais entre os dois parceiros, que tinha tido mais recentemente a ameaça do presidente norte-americano de impor tarifa de 30% sobre a UE a partir de 1º de agosto caso ambos não alcançassem um pacto tarifário.

Enquanto em outros mercados o acordo fomentava apetite por risco, no mercado de câmbio o anúncio trazia força para o dólar, uma vez que nos últimos meses a moeda dos EUA se enfraqueceu com a perspectiva de que a maior economia do mundo seria a principal prejudicada por uma guerra comercial global.

O entendimento com a UE, que se seguiu ao fechamento de um acordo com o Japão na semana passada, deixava os investidores menos apreensivos com os ativos norte-americanos, o que representava um reposicionamento em posições compradas no dólar.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,55%, a 98,149.