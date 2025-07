Estoque de crédito no Brasil avança em junho e inadimplência atinge máxima desde 2018, mostra BC

Os dados do BC mostraram ainda que o spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, também ficou estável nos recursos livres, em 31,6 pontos percentuais.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, caíram 1,4% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve queda de 2,3% no período.

Já os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram estáveis em relação ao mês anterior, em 45,4%. Nos recursos direcionados, houve queda de 0,2 ponto no mês, a 11,8%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC volta a se reunir nesta semana para decidir sobre a política monetária, depois de ter elevado a Selic a 15% no mês passado, sinalizando uma pausa no ciclo de aperto monetário em julho.

(Por Camila Moreira)