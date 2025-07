EUA e China iniciarão novas discussões sobre prorrogação da trégua tarifária

Por David Lawder

ESTOCOLMO (Reuters) - As principais autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China retomarão as negociações em Estocolmo nesta segunda-feira para tentar resolver as disputas econômicas de longa data no centro de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com o objetivo de prorrogar a trégua por três meses.

As negociações começarão nesta segunda-feira em Rosenbad, o escritório do primeiro-ministro sueco no centro de Estocolmo, disse uma fonte familiarizada com o planejamento das negociações. As bandeiras nacionais da China e dos EUA estavam sendo hasteadas no prédio.