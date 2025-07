Fed deve manter juros inalterados nesta semana enquanto analisa dados econômicos mistos

Tanto Waller quanto Bowman foram nomeados para a diretoria por Trump, que tem criticado Powell por resistir à exigência da Casa Branca de um corte imediato nos juros e abordado a ideia de demitir o chefe do Fed antes do término de seu mandato em maio do próximo ano.

Na semana passada, durante uma visita rara, porém tensa, à sede do Fed em Washington, Trump mais uma vez pediu por juros mais baixos, embora também tenha dito que não achava necessário demitir Powell.

Antes da divulgação de quarta-feira da decisão do Fed, espera-se que o Departamento de Comércio informe que a atividade econômica acelerou novamente no segundo trimestre, elevando pela primeira vez a produção total acima de US$30 trilhões em termos não ajustados pela inflação.

Isso pode reforçar o direito de Trump de se gabar do que ele diz ser uma economia dos EUA que decolaria como um foguete se apenas o Fed reduzisse os juros.

Mas as autoridades verão isso como algo mais ambíguo. O aumento esperado ocorre após a queda do PIB no primeiro trimestre, decorrente de uma corrida histórica para se antecipar às tarifas de Trump com importações dos parceiros comerciais dos EUA.

Os gastos dos consumidores, que respondem por dois terços da produção econômica, têm sido razoavelmente fortes, com as vendas no varejo aumentando mais do que o esperado no mês passado.