Figma eleva faixa de preço e mira US$18,8 bi em IPO nos EUA

Os termos revisados também refletem o crescente conforto dos investidores com a incerteza comercial, e sua disposição em apoiar empresas favorecidas.

A Figma registrou uma receita de US$228,2 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, contra US$156,2 milhões um ano antes, e seu lucro líquido triplicou para US$44,9 milhões.

Após enfrentar uma desaceleração diante dos anúncios de tarifas dos Estados Unidos, em abril, os IPOs têm apresentado uma recuperação constante. Banqueiros esperam que a atividade acelere uma vez que a pausa do verão no Hemisfério Norte termine e a janela de outono se abra, impulsionada pela forte demanda por listagens de alto crescimento.

Pesos pesados do mercado com uma forte leitura do sentimento do investidor também estão antecipando um ambiente mais fértil.

A Figma, que está programada para precificar o acordo na quarta-feira, está prevista para ser negociada sob o código "FIG" na Bolsa de Valores de Nova York no dia seguinte.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company e J.P. Morgan são os principais subscritores do IPO.