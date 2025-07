Futuros do carvão de coque recuam com realização de lucros após alta de preços

O anúncio da bolsa de Dalian desencadeou uma queda nos preços, encerrando uma sequência de sete sessões de alta do contrato, impulsionada pelas crescentes expectativas de redução na oferta, após a Administração Nacional de Energia ordenar inspeções em minas nos principais polos produtores de carvão para verificar excesso de produção.

"O sentimento especulativo diminuiu e alguns investidores liquidaram posições compradas para evitar riscos depois que a bolsa de Dalian impôs restrições à manutenção de posições, o que resultou em uma queda acentuada dos preços", disse Zhou Tao, analista da corretora Galaxy Futures.

O mercado havia apostado que Pequim estava finalmente levando a sério a questão do excesso de capacidade em vários setores, fazendo com que os preços de várias commodities, incluindo o carvão de coque e o coque, disparassem no mês passado.

Os preços do minério de ferro, principal ingrediente da siderurgia, também se suavizaram na segunda-feira, já que os investidores aguardavam pistas claras da próxima reunião de alto nível do Politburo, prevista para o final de julho, e das novas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro em Dalian encerrou as negociações com perda de 1,75%, a 786 iuanes por tonelada, e o minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 2,31%, para US$100,9 por tonelada.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)