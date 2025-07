GNA e NTS vão estudar terminal de GNL no Porto do Açu, com investimento de até R$6 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Gás Natural Açu (GNA) assinou um compromisso com a Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para estudar a instalação de terminal de gás natural liquefeito (GNL) no Porto do Açu, com conexão à malha integrada de gás e investimentos que podem chegar a R$6 bilhões.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo diretor-presidente de GNA, Emmanuel Delfosse, durante cerimônia de inauguração da usina termelétrica GNA II, em evento com a presença de ministros e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Por Letícia Fucuchima)