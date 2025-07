Haddad diz que foco ainda é negociar tarifa com EUA e governo aguarda resposta de cartas

Segundo Haddad, ele ainda deve se reunir com Lula e demais autoridades envolvidas nas negociações, mas as medidas que serão postas em ação ainda não foram escolhidas, porque não se sabe quais serão, de fato, as decisões dos EUA ao fim do prazo para a imposição das tarifas, na próxima sexta-feira.

"O foco é receber, da parte dos Estados Unidos, uma resposta às cartas que o Brasil enviou, no sentido de a gente buscar uma aproximação em relação ao que é relevante para eles e para nós", acrescentou.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, o governo trabalha com a certeza de que a taxação deve ser confirmada em 50%, porque não há tempo hábil para mudanças e, principalmente, pelas condições colocadas pelo presidente dos EUA. Uma das exigências foi o fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

(Por Victor Borges)