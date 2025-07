Heineken cita retomada de crescimento de volumes no Brasil no 2º tri

No consolidado, a Heineken registrou uma queda orgânica de 1,2% nos volumes de cerveja no primeiro semestre, ante o mesmo período do ano passado, com recuo de 0,4% no segundo trimestre.

A companhia afirmou que manteve um ritmo forte de investimentos no Brasil, acrescentando que está no caminho de inaugurar uma nova cervejaria com capacidade de 5 milhões de hectolitros em Passos no próximo trimestre.

Também destacou que, por meio da sua plataforma de e-commerce B2B (destinada aos seus clientes comerciais), houve aumento de 33% nas vendas sob a métrica GMV (Gross Merchandise Volume), conectando mais de 240 mil clientes ativos.

No segmento premium, o grupo afirmou que a marca Heineken® teve aumento de um dígito baixo e a Eisenbahn voltou a crescer, com acréscimo de um dígito alto.

"O forte momento de crescimento da Amstel se acelerou, com crescimento na casa dos dois dígitos, impulsionado por nossa parceria com a CONMEBOL Libertadores, o maior torneio de futebol das Américas", citou.

Na bolsa paulista, as ações da rival Ambev, que divulga seu balanço do segundo trimestre na quinta-feira, recuavam mais de 2%.