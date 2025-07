Ibovespa recua e fecha na mínima em mais de três meses com tarifas dos EUA

DESTAQUES

- VALE ON caiu 0,97%, tendo como pano de fundo a queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com declínio de 1,75%. Em dia negativo no setor, CSN fechou em baixa de 4,42%.

- PETROBRAS PN valorizou-se 0,13%, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, com barril do Brent, usado como referência pela estatal, fechando com ganho de 2,34%. A companhia anunciou corte do preço do gás natural para distribuidoras em 14%, em média, a partir de agosto.

- ITAÚ PN caiu 2,1%, após dados do Banco Central mostrarem queda em concessões de crédito em junho e inadimplência na máxima desde 2018. BRADESCO PN recuou 0,77%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 1,48% e SANTANDER BRASIL UNIT desvalorizou-se 0,38%.

- BTG PACTUAL UNIT cedeu 2,21%, tendo no radar anúncio de que entrou no Uruguai com a aquisição das operações do HSBC no país por US$175 milhões (R$973 milhões), ampliando a presença na América Latina e reforçando a posição de maior banco de investimento na região.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 4,27%, com analistas do Citi reiterando venda/alto risco para a ação e reduzindo o preço-alvo de R$7,70 para R$6,80, com corte na previsão para o lucro de 2026 em 19%. "Os ventos contrários à demanda persistem enquanto a concorrência online piora", afirmaram.