Kazimir diz ser necessária grande mudança econômica inesperada para BCE cortar juros em setembro

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu não está com pressa para reduzir novamente os custos dos empréstimos e seria necessária uma grande mudança econômica inesperada para justificar um movimento em setembro, disse o membro eslovaco do banco central, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

O BCE manteve os juros na semana passada, conforme amplamente esperado, e ofereceu uma avaliação moderadamente otimista sobre a economia do bloco, o que levou os investidores a reduzir suas apostas em um afrouxamento maior da política monetária.

"No que diz respeito aos dados que estão chegando, não espero que aconteça nada significativo que me obrigue a agir já em setembro", disse Kazimir em um post de blog. "Seria necessário algo como sinais claros de desarranjo no mercado de trabalho para que eu agisse."