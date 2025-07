Lula pede que Trump reflita sobre importância do Brasil e negocie tarifas

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta segunda-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reflita sobre a importância do Brasil e negocie as tarifas comerciais impostas ao país, às vésperas da entrada em vigor de uma taxa de 50% sobre as importações brasileiras aos EUA nesta semana.

"Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz: tem divergência? Tem, sente numa mesa, coloque a divergência do lado e vamos tentar resolver", disse Lula em discurso durante cerimônia da inauguração de usina termelétrica a gás natural no Estado do Rio de Janeiro.

O presidente afirmou que não é correto "de forma abrupta e individual" anunciar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, como fez Trump em carta destinada a Lula e publicada na rede social do líder norte-americano no início deste mês.