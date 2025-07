Medidas de antecipação da reforma tributária estão em avaliação no governo, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que medidas que antecipam efeitos da reforma tributária sobre consumo estão no “pipeline” para serem lançadas pelo governo.

Em evento no Palácio do Planalto para sanção do programa Acredita Exportação, que antecipa efeitos da reforma para pequenos exportadores, Haddad afirmou que ações desse tipo podem ser ampliadas para outros setores.

A reforma tributária do consumo foi promulgada pelo Congresso Nacional em 2023, mas terá seu efeito iniciado apenas a partir de 2027.