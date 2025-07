Silveira promete consulta para leilão de capacidade de energia "nos próximos dias"

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira que o governo fará "nos próximos dias" a consulta pública para o leilão que contratará mais capacidade para o setor elétrico brasileiro.

A fala foi feita por Silveira durante cerimônia de inauguração da usina termelétrica GNA II, no Porto do Açu (RJ), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 1,7 gigawatt (GW) de potência instalada, o empreendimento é movido a gás natural e entrou em operação em junho, após R$7 bilhões em investimentos de seus controladores, uma joint venture entre a BP, Siemens e SPIC Brasil.

Em discurso, Silveira ressaltou que o certame de capacidade, previsto para 2026, "obviamente" terá a energia térmica a gás como um dos produtos a serem negociados. Ele destacou o gás como um combustível "imprescindível" para tornar mais robusto o fornecimento de energia elétrica pelo sistema nacional.