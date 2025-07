S&P e Nasdaq atingem máximas recordes com otimismo sobre acordo entre EUA e UE

Um dos principais destaques da semana será a reunião do Federal Reserve, que começa na terça-feira, com os operadores esperando amplamente que o banco central mantenha a taxa de juros estável. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, as chances de um corte em setembro estão em 63%.

A reunião ocorre em meio a uma campanha agressiva da Casa Branca para pressionar o Fed a reduzir os juros. Na sexta-feira, Trump sugeriu que Powell poderia estar pronto para cortar a taxa.

(Reportagem de Nikhil Sharma e Pranav Kashyap em Bengaluru)