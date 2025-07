Stablecoins em dólar ameaçam autonomia monetária da Europa, argumenta blog do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O domínio inicial do dólar sobre as stablecoins fornece aos Estados Unidos uma vantagem que pode elevar os custos de empréstimos para a Europa, reduzir a autonomia do Banco Central Europeu e aumentar a dependência geopolítica em relação aos EUA, argumentou uma publicação no blog do BCE nesta segunda-feira.

Stablecoins, ativos de criptomoedas atrelados a uma moeda, têm ganhado popularidade nos últimos anos e tido um grande impulso neste mês, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma lei para criar um regime regulatório, com o objetivo de consolidar o status do dólar como moeda de reserva global.

"Esse domínio do dólar proporcionaria aos EUA vantagens estratégicas e econômicas, permitindo que financiassem sua dívida de forma mais barata e, ao mesmo tempo, exercessem influência global", disse o assessor do BCE Jürgen Schaaf em um post que não reflete necessariamente as opiniões do banco.