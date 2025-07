Taxas dos DIs fecham quase estáveis com mercado posicionado antes de Copom e tarifas

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,78%, ante 13,797% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,91%, ante 13,92%.

O acordo comercial fechado por Estados Unidos e União Europeia no fim de semana, prevendo uma tarifa de 15% sobre os produtos europeus, deu força ao dólar ante as demais divisas, incluindo o real.

Além do dólar, os rendimentos dos Treasuries avançaram na esteira do acordo, com a percepção de que a economia dos EUA não será tão afetada pela guerra comercial, o que reduz o espaço para juros mais baixos. Os EUA já fecharam acordos com UE, Reino Unido, Japão, Indonésia e Vietnã.

Apesar do avanço do dólar e dos yields, as taxas dos DIs foram perdendo força ao longo da manhã no Brasil e, durante a tarde, se mantiveram próximas dos ajustes da sexta-feira.

Operador de um banco de investimentos afirmou à Reuters que a expectativa antes do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que decide na quarta-feira sobre a taxa básica Selic, deixou o mercado “parado”, sem grandes mudanças de posições.

Além disso, a expectativa antes do início da cobrança pelos Estados Unidos de tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, no dia 1º de agosto, ajudava a travar as mudanças de posições, pelo menos na renda fixa. A segunda-feira foi mais um dia sem novidades sobre uma possível negociação comercial entre Brasil e EUA.