Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$1,34 bi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil, dona da Vivo, registrou um lucro líquido de R$1,34 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

Analistas esperavam, em média, lucro líquido de R$1,37 bilhão para a empresa de telecomunicações no período, segundo dados da LSEG.