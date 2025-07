Tesla assina contrato de fornecimento de chips de US$16,5 bi com a Samsung

SEUL (Reuters) - O presidente-executivo da Tesla , Elon Musk, disse que a montadora norte-americana assinou um acordo de US$16,5 bilhões para adquirir chips da Samsung Electronics , um movimento que deve reforçar o negócio deficitário de fabricação por contrato da gigante sul-coreana da tecnologia.

As ações da Samsung subiram quase 7% após a notícia do acordo nesta segunda-feira, que ocorre no momento em que a maior fabricante de chips de memória do mundo enfrenta uma pressão crescente na corrida para produzir chips de inteligência artificial, um segmento onde fica atrás de rivais como a TSMC e a SK Hynix .

Musk disse que a nova fábrica de chips da Samsung em Taylor, Texas, produzirá o chip AI6 de próxima geração da Tesla, potencialmente reenergizando o projeto que tem enfrentado longos atrasos em meio às dificuldades da Samsung em reter e atrair grandes clientes.