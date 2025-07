Tesouro reduziu emissões por conta de cenário adverso com tarifa do EUA, diz coordenador da Dívida

BRASÍLIA (Reuters) -O Tesouro Nacional reduziu o ritmo de emissões de títulos da dívida pública em função de um cenário mais adverso provocado pelo anúncio, pelos Estados Unidos, da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, disse nesta segunda-feira o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do órgão, Helano Borges Dias.

Em entrevista à imprensa, Dias afirmou que existe a possibilidade de o governo imprimir um ritmo mais forte de emissões à frente, mas isso depende da materialização de um ambiente mais favorável.

De acordo com o técnico do Tesouro, o anúncio pelo presidente Donald Trump no início de julho da tarifa de 50%, para entrada em vigor em agosto, foi seguido de uma elevação nos juros longos no Brasil, o que impactou os leilões de títulos do Tesouro.