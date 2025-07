Trump diz que adoraria ver China se abrir

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que adoraria ver a China se abrir, enquanto negociadores norte-americanos e chineses se reúnem em Estocolmo para tentar resolver as disputas no centro de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"A China é dura", disse Trump quando perguntado sobre a reunião comercial durante uma aparição com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na Escócia. "Vamos ver o que acontece".

(Reportagem de Andrew MacAskill e Andrea Shalal na Escócia)