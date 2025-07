Alckmin diz que representante do secretário de Comércio dos EUA participou de reunião do governo com big techs

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que participou de uma reunião com grandes empresas de tecnologia na tarde desta terça-feira que contou com a participação, por videoconferência, de um representante do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

"Foi uma reunião bastante proveitosa. Tiramos até uma mesa de trabalho para discutir, em seguida, uma série de questões voltadas à questão das 'big techs'", disse em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

Entre as companhias que enviaram representantes para a reunião com Alckmin nesta terça-feira estavam Meta, Google e Amazon.