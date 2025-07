Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vende um terço da participação na VeriSign por US$1,23 bilhão

A VeriSign, sediada em Reston, no Estado norte-americano da Virgínia, disse que a venda tinha o objetivo de reduzir a participação da Berkshire para menos de 10%, um limite que aciona obrigações regulatórias.

O preço representou um desconto de 6,9% em relação ao preço de fechamento da VeriSign, de US$ 305,98. Nas negociações após o expediente, as ações da VeriSign caíram 5,9%, para US$ 288,00. A Berkshire não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

A empresa de Buffett possuía cerca de 13,29 milhões de ações da VeriSign em 31 de março, segundo um registro regulatório.

Essa participação valia cerca de US$ 4,07 bilhões antes da venda, com base no preço de fechamento de US$ 305,98. A VeriSign era negociada a menos de um sexto desse nível quando a Berkshire começou a comprar.

A Berkshire encerrou março com US$347,7 bilhões em caixa e, até aquele mês, foi vendedora líquida de ações por 10 trimestres consecutivos.

No entanto, ela vinha aumentando sua participação na VeriSign até janeiro.