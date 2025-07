Boeing diminui prejuízo trimestral com recuperação das entregas de jatos

As ações da Boeing caíam 3,7% no pregão do meio-dia.

A Boeing ainda está desenvolvendo soluções para resolver problemas com os sistemas de degelo dos motores dos modelos 737 MAX que estão atrasando a certificação, o que está se mostrando "um pouco mais complicado" do que o previsto, disse o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, à CNBC.

Durante a entrevista, ele elogiou o uso agressivo de tarifas pelo presidente Donald Trump para fechar acordos comerciais.

"Gosto da forma como essa situação tarifária está se desenrolando", disse Ortberg à CNBC. "É bom para nossos negócios, é bom para o setor aeroespacial" e criará empregos nos Estados Unidos.

Os EUA e a UE concordaram em isentar as aeronaves e as peças de aviação das tarifas. No entanto, matérias-primas como aço e alumínio continuam sujeitas a tarifas elevadas.

A fabricante de aviões registrou um prejuízo básico ajustado por ação de US$1,24 no trimestre até junho, em comparação com um prejuízo de US$2,90 no ano anterior. Os analistas esperavam um prejuízo de US$1,48 por ação.