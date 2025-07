Bolsonaro participa de motociata em Brasília e apoiadores distribuem postagens nas redes

Na semana passada, o ministro do STF considerou como descumprimento de sua ordem uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais de um vídeo do momento em que Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica aos jornalistas e fez um rápido discurso durante visita ao Congresso.

Na ocasião, Moraes aceitou as explicações da defesa e não determinou a prisão de Bolsonaro, mas ressaltou que nova desobediência às restrições levaria à prisão do ex-presidente.

No ato desta terça em Brasília, Bolsonaro chegou pouco antes das 15h ao local de encontro da motociata e deu uma volta de carro em meio aos apoiadores. Em seguida, subiu no trio elétrico, mas não fez discursos. Quem falou aos apoiadores foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Imediatamente, diversos perfis bolsonaristas nas redes sociais distribuíram vídeos do ex-presidente cumprimentando apoiadores no trio elétrico, mas sem falas. O vídeo distribuído por Carlos Bolsonaro mostra apenas imagens da motociata, sem exibir seu pai, mas marca Bolsonaro com a legenda "O homem chegou".

Diversos apoiadores do ex-presidente, como o deputado federal Carlos Jordy e o youtuber Fernando Lisboa, também distribuíram imagens do ex-presidente no evento.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)