Brasil pede aos EUA exclusão de alimentos e da Embraer da tarifa de 50%, diz fonte

Este é o pedido principal das conversas recentes dos negociadores brasileiros com os norte-americanos, incluindo os telefonemas do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

A assessoria do MDIC negou a informação e afirmou que o governo trabalha pela suspensão das tarifas para todos os setores. Nos bastidores, entretanto, o governo admite que há questões prioritárias.

Segundo a fonte ouvida pela Reuters, há uma cláusula de confidencialidade nas negociações e, além disso, o governo não pode passar a impressão de que estaria trocando alguns setores por outros, mas o pedido se justifica pela gravidade do impacto sobre algumas áreas determinadas.

A Embraer é hoje a maior preocupação do governo brasileiro, uma vez que a empresa tem dezenas de entregas pendentes para companhias aéreas norte-americanas e teria dificuldades de manter a operação atual com cancelamentos ou adiamentos de contratos.

Já na área de alimentos, o Brasil é o maior fornecedor de suco de laranja e café para os Estados Unidos, e um dos maiores de carne, além de outros alimentos, e todos teriam impactos significativos tanto para o Brasil como para o consumidor norte-americano.

No caso do suco de laranja, como mostrou a Reuters, produtores cogitam não colher parte das frutas, caso a taxação se confirme, porque o custo não se justificaria.