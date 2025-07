Confiança da indústria do Brasil recua em julho em meio a incertezas tarifárias, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil recuou pelo segundo mês consecutivo em julho com uma forte piora no indicador sobre as expectativas para os próximos meses em meio às incertezas provocadas pelas tarifas dos Estados Unidos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

A piora do indicador acontece no momento em que o Brasil enfrenta a perspectiva de entrada em vigor na sexta-feira de uma tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil, conforme o governo busca negociar com Washington a fim de evitar a imposição da taxa.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 2,0 pontos em julho na comparação com o mês anterior, indo a 94,8 pontos, de acordo com os dados da FGV. Esse foi o menor patamar registrado em 2025.