Conjunto de ferramentas do Fed pode estar a caminho de mudanças fundamentais

A perda do poder de pagamento de juros poderia forçar o Fed a retirar agressivamente o excesso de liquidez do qual seu atual conjunto de ferramentas depende para evitar que as taxas de curto prazo saiam do controle. E isso provavelmente significaria que o Fed venderia uma parte substancial dos títulos que possui atualmente.

Mesmo sem alterar as ferramentas do Fed, há muitas dúvidas sobre o tamanho que seus títulos devem ter.

Desde 2022, o Fed já se desfez de mais de US$2 trilhões em títulos, e os participantes do mercado estimam que as reduções terminarão quando o balanço patrimonial cair para cerca de US$6,1 trilhões, em comparação com os atuais US$6,7 trilhões.

O diretor do Fed Christopher Waller, que tem sido mencionado como possível sucessor de Powell, disse recentemente que é possível que as participações caiam para US$5,9 trilhões.

Kevin Warsh, um ex-diretor do Fed que também está na lista de candidatos para substituir Powell, deseja ir muito além, e por motivos únicos.

Em entrevistas recentes à televisão, ele expôs uma visão do balanço patrimonial do Fed que misturaria cortes de juros com o objetivo de fortalecer "Main Street" com cortes agressivos na detenção de títulos, o que, segundo ele, reduzirá a especulação em Wall Street.