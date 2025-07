Diesel, gasolina e etanol recuam em julho, aponta ValeCard

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços médios de diesel, gasolina e etanol recuaram nos postos de combustíveis do Brasil de 1º a 26 julho ante o mesmo período do mês passado, apontou pesquisa da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos.

O diesel S-10, tipo mais comercializado do país, teve leve recuo de 0,1% no período, para R$6,278 o litro, segundo a pesquisa, com base em valores apurados em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país no período.

Já o valor médio da gasolina recuou 0,36%, para R$6,388 o litro, enquanto o etanol hidratado -- seu concorrente direto nas bombas -- caiu 0,92%, a R$4,404 o litro.