Dólar à vista fecha em baixa de 0,43%, a R$5,5686 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Após avanços nos pregões recentes, o dólar passou nesta terça-feira por um ajuste de baixa ante o real, amparado pela esperança de que o governo Lula possa obter algum avanço nas negociações comerciais com os Estados Unidos, a poucos dias do início do tarifaço sobre os produtos brasileiros.

O dólar à vista fechou o dia com baixa de 0,43%, aos R$5,5686. No ano, a divisa acumula queda de 9,88%.

Às 17h04 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,35%, aos R$5,5740.