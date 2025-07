EUA e China retomam negociações em Estocolmo para aliviar hostilidades tarifárias

As delegações se reuniram por mais de cinco horas na segunda-feira em Rosenbad, o escritório do primeiro-ministro sueco no centro de Estocolmo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi visto chegando a Rosenbad na manhã desta terça-feira, após reunião separada com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, também chegou ao local.

Nenhum dos lados fez declarações após o primeiro dia de negociações.

A China enfrenta o prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com o governo de Trump, depois de chegar a acordos preliminares em maio e junho para encerrar semanas de escalada de tarifas e questões sobre minerais de terras raras.

Sem um acordo, as cadeias globais de oferta podem enfrentar uma nova turbulência com as tarifas dos EUA voltando a níveis de três dígitos, o que equivaleria a um embargo comercial bilateral.

As negociações em Estocolmo seguem-se ao maior acordo comercial já fechado por Trump com a União Europeia no domingo, que prevê uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações de produtos da UE para os Estados Unidos, além de um pacto com o Japão.