FMI eleva previsão de crescimento para 2025 e alerta que riscos de tarifas ainda prejudicam perspectivas

"A economia mundial ainda está sofrendo, e continuará sofrendo com as tarifas nesse nível, embora não seja tão ruim quanto poderia ter sido", disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional.

O FMI elevou sua previsão global para 2025 em 0,2 ponto percentual, para 3,0%, e para 2026 houve alta de 0,1 ponto, para 3,1%. A estimativa fica abaixo do crescimento de 3,3% que havia projetado para ambos os anos em janeiro e da média histórica pré-pandemia de 3,7%.

O Fundo disse que a inflação global deverá cair para 4,2% em 2024 e 3,6% em 2026, mas observou que o aumento dos preços provavelmente permanecerá acima da meta nos Estados Unidos, uma vez que as tarifas serão repassadas aos consumidores norte-americanos no segundo semestre do ano.

A taxa tarifária efetiva dos EUA - medida pela receita dos impostos de importação como proporção das importações de mercadorias - caiu desde abril, mas continua muito acima do nível estimado de 2,5% no início de janeiro. A taxa tarifária correspondente para o resto do mundo é de 3,5%, em comparação com 4,1% em abril, informou o FMI.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alterou o comércio global ao impor uma tarifa universal de 10% a quase todos os países a partir de abril e ameaçar com tarifas ainda mais altas a serem aplicadas na sexta-feira. As tarifas retaliatórias muito mais altas impostas pelos EUA e pela China foram suspensas até 12 de agosto, e as negociações em Estocolmo nesta semana podem levar a uma nova prorrogação.

Os Estados Unidos também anunciaram tarifas elevadas que variam de 25% a 50% sobre automóveis, aço e outros metais, com taxas mais altas ainda pendentes sobre produtos farmacêuticos, madeira e chips semicondutores.