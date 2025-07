FMI eleva projeção de crescimento do Brasil em 2026, mas ainda vê leve desaceleração

Apesar da alta, a leitura ainda mostra leve desaceleração ante a expansão de 2,3% estimada para este ano. A estimativa do FMI para 2025 já havia sido elevada de 2,0% no relatório de abril para 2,3% em junho, após discussões com autoridades brasileiras durante visita de missão técnica do Fundo ao Brasil para a chamada "Consulta do Artigo IV", uma avaliação periódica da economia dos países feita pelo órgão.

O Fundo explicou que suas projeções nesse relatório são baseadas nas políticas comerciais atualmente em vigor, ou seja, assume que as políticas adotadas no momento em que ele foi escrito são permanentes.

"Esse é o caso mesmo em relação a medidas que foram enquadradas como temporárias ou pendentes, o que significa que considera-se que pausas nas tarifas mais altas continuarão em vigor após seus prazos de validade e que taxas mais altas não entrarão em vigor", disse o FMI.

No momento pesa sobre a economia brasileira a perspectiva de adoção de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, com entrada em vigor na sexta-feira. O Brasil vem encontrando dificuldades para manter um diálogo com as autoridades norte-americanas sobre as questões comerciais.

As projeções do FMI são um pouco mais pessimistas do que a estimativa do governo brasileiro. Neste mês, o Ministério da Fazenda elevou sua projeção para o PIB para 2,5% em 2025, contra previsão de 2,4% feita em maio. Para 2026, a estimativa passou de 2,5% para 2,4%. Esses números não consideraram efeitos potenciais do aumento das tarifas sobre o Brasil pelos Estados Unidos.

A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados do IBGE, depois de ter expandido 3,4% em 2024. O IBGE divulgará os dados do segundo trimestre em 2 de setembro.