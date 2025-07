Alckmin teve conversa longa com Lutnick e governo não está fixado em prazo de tarifa, diz Haddad

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, teve na véspera uma terceira e longa conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dias antes do prazo para a imposição de uma tarifa de 50% de Washington sobre produtos brasileiros.

Falando com jornalistas em Brasília, Haddad também apontou que o governo não está fixado no prazo de 1º de agosto que o presidente dos EUA, Donald Trump, deu para impor a taxa sobre o Brasil, afirmando que a preocupação com uma data poderia inibir que as negociações sejam feitas com "liberdade e sinceridade".

"Alckmin tem feito um esforço monumental de conversar com sua contraparte. Ontem mesmo houve a terceira e mais longa conversa que tiveram", disse o ministro.