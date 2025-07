Índices acionários da China sobem enquanto mercados aguardam detalhes sobre negociações com os EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China subiram nesta terça-feira, com a continuação de uma nova rodada de negociações comerciais entre Pequim e os Estados Unidos, enquanto o índice de referência de Hong Kong caiu, com alguns investidores realizando lucros perto do fim do mês.

O índice CSI300 e o índice SSEC, em Xangai, reverteram as perdas da sessão, fechando em altas de 0,39% e 0,33%, respectivamente. O índice Hang Seng caiu 0,15%.