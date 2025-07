L'Oréal registra aumento de 2,4% nas vendas do segundo trimestre

Analistas do Jefferies esperam que as vendas de perfumes nos EUA desacelerem no segundo semestre, depois que as empresas aumentarem os preços, embora Hieronimus tenha dito que as vendas de fragrâncias da L'Oréal estão atualmente crescendo a dois dígitos, em comparação com os 7% do mercado em geral.

Existe "algum poder de precificação nas fragrâncias, mas também temos que considerar a elasticidade da demanda", acrescentou.