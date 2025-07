Lucro da Motiva salta a R$897 mi no 2º tri com repactuação da BR-163 no MS

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva informou nesta terça-feira que teve lucro líquido de R$897,24 milhões no segundo trimestre, um salto em relação ao resultado de R$267,92 milhões registrado um ano antes, em desempenho beneficiado pela repactuação do contrato da BR-163, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, que era conhecida anteriormente como CCR, a otimização contratual da BR-163 constituiu um ativo fiscal diferido na concessão, o que teve um impacto positivo de R$480 milhões no resultado do período.