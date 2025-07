Minério de ferro fica acima de US$100/t em meio às negociações comerciais EUA-China

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China apagou a perda registrada pela manhã, encerrando as negociações do dia com alta de 0,63%, a 798 iuanes (US$111,17) a tonelada.

As negociações entre as principais autoridades norte-americanas e chinesas em Estocolmo devem continuar na terça-feira para resolver as disputas econômicas de longa data entre as duas maiores economias do mundo.

Embora as duas superpotências não tenham laços profundos em termos de comércio direto de aço e de minério de ferro, principal matéria-prima siderúrgica, os atritos comerciais podem obscurecer as perspectivas de demanda na China, disseram os analistas.

Também deu suporte aos preços do minério de ferro a queda nas chegadas de cargas, com as chegadas nos principais portos caindo 7,6% em relação à semana anterior, para 23,2 milhões de toneladas na semana de 27 de julho, segundo dados da consultoria Mysteel.

"Os fundamentos do mercado de minério de ferro estão relativamente saudáveis em meio à queda nas chegadas e à produção resiliente de ferro-gusa, dando suporte aos preços", disseram analistas da Shengda Futures em nota.

Os mercados também aguardam os detalhes de uma reunião do Politburo chinês no final de julho, que deverá definir a política econômica do país para o resto do ano.