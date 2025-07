Perda de independência por banco central pode levar a instabilidade, alerta FMI

Na atualização, o FMI afirmou que o atual clima econômico de tensões comerciais prolongadas e a incerteza sobre a evolução das tarifas aumentaram a necessidade de políticas robustas para proteger a estabilidade financeira e garantir a independência do banco central.

Em alguns casos, se os choques tarifários resultarem em movimentos perturbadores no câmbio e nos prêmios de risco, o FMI disse que pode ser adequado que os países implementem intervenções cambiais temporárias ou medidas de gerenciamento de fluxo de capital.

"Crucialmente, o cenário ambíguo e volátil também exige mensagens claras e consistentes dos bancos centrais e a proteção da independência do banco central, não apenas em termos legais, mas também na prática", disse o credor global.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem repetidamente pedido que Federal Reserve reduza a taxa de juros e, ao mesmo tempo, questiona a liderança e a permanência do chair Jerome Powell, cujo mandato no comando do Fed termina em maio de 2026.

Essas declarações perturbaram os mercados, preocupados com a perda do princípio de longa data da independência do Fed.

Trump e Powell discutiram sobre os custos de um projeto de reforma do Fed na sexta-feira, enquanto Trump repetia seu pedido por juros mais baixos.