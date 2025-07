S&P 500 e Nasdaq atingem novas máximas com balanços corporativos e reunião do Fed em foco

Os balanços dos pesos pesados da tecnologia Meta, Microsoft, Amazon e Apple estão programados para o final desta semana.

O Spotify caía 10% depois que a empresa previu um lucro para o terceiro trimestre abaixo das estimativas.

Enquanto isso, a confiança do consumidor em julho aumentou mais do que o esperado para 97,2. As vagas de emprego nos EUA caíram para 7,437 milhões em junho, segundo dados do Jolts. No entanto, os dados recentes mostraram resiliência no mercado de trabalho, apesar dos sinais iniciais de inflação decorrentes das tarifas.

"Parece que as empresas estão restringindo suas contratações. A proporção que caiu não foi grande, mas não está na direção certa", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

O banco central dos EUA deve iniciar sua reunião de política monetária de dois dias no final do dia. Embora se espere que o Fed deixe as taxas inalteradas na quarta-feira, os traders analisarão atentamente os comentários das autoridades monetárias para avaliar o timing de futuros movimentos.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão precificando uma chance de cerca de 63,6% de um corte nas taxas em setembro.