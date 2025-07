Starbucks tem receita acima das estimativas com operação na China e estratégia de retomada

Por Savyata Mishra

(Reuters) - A Starbucks superou as estimativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre fiscal, com a estabilização das vendas na China e os investimentos em mão de obra, operações de loja e inovação no cardápio compensando as pressões decorrentes da desaceleração dos gastos do consumidor no mercado doméstico.

As ações da empresa subiam 4,6%, a US$97,02, em negociações voláteis pós-mercado.