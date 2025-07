Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,63%, ante 13,786% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,75%, ante 13,903%.

A poucos dias do início da cobrança pelos Estados Unidos da tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil, a sessão desta terça foi no geral positiva para os ativos brasileiros, com alta do Ibovespa, queda do dólar e recuo das taxas dos DIs.

Por trás do movimento, conforme profissionais ouvidos pela Reuters, está a esperança de que o governo Lula consiga negociar algum tipo de isenção ou redução de tarifa antes de sexta-feira, quando está previsto o início da cobrança.

Em uma das frentes, o Brasil pediu aos Estados Unidos para excluir os setores de alimentos e a fabricante de aeronaves Embraer da tarifa de 50%, confirmou à Reuters uma fonte brasileira envolvida nas negociações.

Do lado dos Estados Unidos, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que recursos naturais que não são cultivados no território norte-americano, incluindo café e cacau, podem ser isentos de tarifas de importação quando acordos comerciais com países produtores forem firmados. Embora Lutnick não tenha comentado especificamente a situação de produtos vindos de países sem um acordo com os EUA, como o Brasil, a fala contribuiu para a avaliação, entre alguns profissionais, de que pode haver brechas para negociação.

“Na virada do dia, saíram notícias de que o governo Lula quer negociar, surgiu um otimismo sobre isso”, comentou Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.