Ações caem conforme Powell reduz esperanças de corte de juros do Fed em setembro

Por Chuck Mikolajczak

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos recuaram nesta quarta-feira e fecharam bem abaixo de picos anteriores, após uma sessão volátil, com o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reduzindo as expectativas de que o banco central dos EUA pode estar pronto para cortar os juros em sua reunião de setembro.

Ao manter a taxa básica inalterada, como era amplamente esperado, o banco central disse que "a taxa de desemprego continua baixa, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação continua um pouco elevada", em uma decisão que teve a divergência de dois diretores.